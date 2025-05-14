Verleger Julien Backhaus erhält Preis der Deutschen Edelmetall-Gesellschaft

Die Begründung der Jury, Julien Backhaus als Verleger des Sachwert Magazins auszuzeichnen, legte der Vorsitzende Ronny Wagner in seiner Laudatio dar. Backhaus stehe für Unabhängigkeit, Substanz und Haltung. Während der Finanzkrise habe seine Publikation nicht auf Panikmodus geschaltet, wie viele andere Medien, sondern hätte sachlich eingeordnet und aufgeklärt. »Wir ehren Menschen mit diesem Preis, die nicht auf den nächsten Hype setzen, sondern auf das, was bleibt«, ergänzte Wagner in seiner Ansprache. Mit dem Sachwert Magazin gebe Backhaus Lesern ein Werkzeug an die Hand, gute und stabile Entscheidungen zu treffen.