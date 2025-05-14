Verleger Julien Backhaus erhält Preis der Deutschen Edelmetall-Gesellschaft

Jährlich vergibt die Deutsche Edelmetall-Gesellschaft einen Preis für besondere Verdienste. Auf der »Invest« in Stuttgart, der größten Finanzmesse Deutschlands, wurde in diesem Jahr der Preis an den Zeitschriftenverleger Julien Backhaus übergeben.
Der Preis wird laut Gesellschaft für besondere Verdienste in der unabhängigen Aufklärungsarbeit über das Geldwesen allgemein sowie über Edelmetalle im Besonderen vergeben. Die Skulptur besteht aus reinem Silber. Zu den Preisträgern der vergangenen Jahre gehört beispielsweise der ehemalige Vorstand der Deutschen Bundesbank, Karl-Ludwig Thiele.
Die Begründung der Jury, Julien Backhaus als Verleger des Sachwert Magazins auszuzeichnen, legte der Vorsitzende Ronny Wagner in seiner Laudatio dar. Backhaus stehe für Unabhängigkeit, Substanz und Haltung. Während der Finanzkrise habe seine Publikation nicht auf Panikmodus geschaltet, wie viele andere Medien, sondern hätte sachlich eingeordnet und aufgeklärt. »Wir ehren Menschen mit diesem Preis, die nicht auf den nächsten Hype setzen, sondern auf das, was bleibt«, ergänzte Wagner in seiner Ansprache. Mit dem Sachwert Magazin gebe Backhaus Lesern ein Werkzeug an die Hand, gute und stabile Entscheidungen zu treffen.
Julien Backhaus bedankte sich bei Wagner und Publikum. »Das Sachwert Magazin ist unser ältester Titel im Verlag und steht schon deshalb für Beständigkeit. Seit 14 Jahren steht das Heft für Anlagen in reale Werte. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und gebe das damit verbundene Lob auch an meine ganze Redaktion und das Verlagsteam weiter.«