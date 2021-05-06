Verizon verkauft AOL und Yahoo an Finanzinvestor

Der US-Telekommunikationskonzern Verizon verkauft seine Mediensparte Verizon Media an die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management. Das teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Für 5 Milliarden US-Dollar soll Verizon Media, zu der bekannte Tech-Pioniere wie AOL und Yahoo gehören, an den Finanzinvestor gehen. An der neuen Firma, die »Yahoo« heißen soll, wird Verizon weiterhin mit 10 Prozent beteiligt sein. »Wir freuen uns darauf, gemeinsame Sache mit Apollo zu machen«, sagte Verizon-Media-Chef Guru Gowrappan in der Mitteilung. Nachdem sich Verizon bereits in den vergangenen Jahren nach und nach von seinen Medienunternehmen getrennt hat, soll dieser Deal voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres abgeschlossen werden.