Verbietet Russland Kryptowährungen?

Wie der »Cointelegraph« damals berichtete, hatte Anatoly Aksakov, der Vorsitzende des Finanzausschusses des gesetzgebenden Organs Duma, den Aussagen der russischen Zentralbank teilweise widersprochen. Er sagte Ende des Jahres, es werde auch die Option diskutiert, Kryptowährungen gänzlich zu legalisieren. Sollte es nun doch zu einem Verbot von Kryptowährungen in Russland kommen, folgt das Land damit dem Weg, den kürzlich auch China und der Kosovo beschritten haben. Diese hatten ihr Verbot mit dem hohen Energieverbrauch erklärt.