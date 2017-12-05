Venezuela hat eigene Kryptowährung – Großbritannien will Regulierung

Venezuela steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand. Die Inflation ist in schwindelerregende Höhen gestiegen, die Konjunktur befindet sich in einer Abwärtsspirale. Um der schweren Krise zu entkommen, bringt Venezuela jetzt eine eigene Kryptowährung auf den Markt. Hinter dem sogenannten Petro steckten die natürlichen Ressourcen des Landes wie beispielsweise Öl und sei eine Antwort auf die finanziellen Blockaden der USA. Wann genau der Petro eingeführt werden soll, ist noch unklar.