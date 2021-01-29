US-Öl wehrt sich gegen Bidens Öko-Politik

Die Vereinigung der amerikanischen Kraftstoff- und Petrochemie-Hersteller (AFPM), bestätigte, dass Kontaktanfragen an Vertretungen der Mais und Biotreibstoff-Hersteller, auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene getätigt wurden. Mit den Anfragen sucht die AFPM Unterstützung für eine Politik, die die Kohlenstoffintensität von Kraftstoffen für den Verkehr verringern und die Bemügungen um die Bereitstellung von Bundeszuschüssen für Elektrofahrzeuge blockieren würde.
Die Pläne, die Elektrofahrzeugpolitik zu ändern, stößt an verschiedenen Stellen auf heftigen Gegenwind. Kalifornien hat ein Verbot von Verbrennungsmotoren bis 2035 angekündigt. Andere Staaten erwägen ähnliche Maßnahmen. Am Donnerstag kündigte der Autohersteller General Motors an, bis dahin nur noch Elektrofahrzeuge zu produzieren.
Die Ölindustrie geht davon aus, dass die Kohlenstoffemissionen von Kraftstoff reduziert werden können, indem ein erhöhter Oktangehalt erforderlich wird, wodurch die Verbrennung von Benzin sauberer wird. Ethanol ist ein beliebter Oktanverstärker. Nach US-amerikanischen Standars, wird müssen Raffinerien derzeit Biokraftstoffe wie Ethanol in Kraftstoffe einmischen. Daher enthält das meiste in den USA verkaufte Benzin etwa zehn Prozen Ethanol und die Biokraftstoffindustrie setzt viel Anstrengung darin, dass dies weiter fortgesetzt wird.
Emily Skor, Vorsitzender der Biokraftstoffgruppe Growth Energy, gab bekannt, dass ihre Gruppe keine Pläne habe, mit der Ölindustrie zusammenzuarbeiten. „Es ist keine Überraschung, dass die Ölindustrie uns plötzlich umarmen möchte. Wir produzieren kohlenstoffarme Kraftstoffe. Das tun sie nicht“, sagte Skor gegenüber Reuters.