US-Öl wehrt sich gegen Bidens Öko-Politik

Die Ölindustrie geht davon aus, dass die Kohlenstoffemissionen von Kraftstoff reduziert werden können, indem ein erhöhter Oktangehalt erforderlich wird, wodurch die Verbrennung von Benzin sauberer wird. Ethanol ist ein beliebter Oktanverstärker. Nach US-amerikanischen Standars, wird müssen Raffinerien derzeit Biokraftstoffe wie Ethanol in Kraftstoffe einmischen. Daher enthält das meiste in den USA verkaufte Benzin etwa zehn Prozen Ethanol und die Biokraftstoffindustrie setzt viel Anstrengung darin, dass dies weiter fortgesetzt wird.