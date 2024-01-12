US-Börsenaufsicht genehmigt Bitcoin-Fonds

Die Nachricht machte schon am Dienstag durch eine gefälschte Mitteilung des gehackten X-Accounts der US-Börsenaufsicht SEC die Runde und kam am nächsten Tag deshalb wenig überraschend: In den USA werden nun seit Donnerstag auch börsennotierte Fonds zugelassen, die direkt in Bitcoin investieren. Ganz freiwillig geschah das allerdings nicht. Jahrelang weigerte sich die Aufsichtsbehörde gegen diesen Schritt und lehnte Anträge mit der Begründung ab, dass die Produkte zu anfällig für Marktmanipulationen seien. Als die SEC im vergangenen Jahr dann allerdings eine Niederlage vor Gericht wegen eines Antrags der Firma Grayscale einstecken musste, blieb ihr bei einem folgenden Bitcoin-ETF-Anträgen nichts weiter als diese zu bewilligen und damit den Stein ins Rollen zu bringen.