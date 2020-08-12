US-Börsen starten stark und schließen im Minus

Grund für die Zuwächse an den Märkten waren vorwiegend zwei Nachrichten. Russland hatte verkündet, als erstes Land, einen Corona-Impfstoff zugelassen zu haben. Aktien von Kreuzfahrt- und Flugunternehmen reagierten positiv auf diese Nachricht und legten bis zu fünf Prozent zu. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump „sehr ernsthaft“ darüber nachzudenken, die Kapitalertragssteuer zu senken, sorgte für weitere positive Reaktionen an der Börse.