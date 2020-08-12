US-Börsen starten stark und schließen im Minus

Die US-Aktien haben am Dienstag einen starken Start an den US-Börsen hingelegt. Der S&P 500 konnte kurz nach Handelseröffnung um ein halbes Prozent zulegen auf 3.377 Punkte und stand damit kurz vor einem neuen Allzeithoch. Der Dow Jones überschritt zum ersten Mal seit Februar wieder die Marke von 28.000 Punkten.
Grund für die Zuwächse an den Märkten waren vorwiegend zwei Nachrichten. Russland hatte verkündet, als erstes Land, einen Corona-Impfstoff zugelassen zu haben. Aktien von Kreuzfahrt- und Flugunternehmen reagierten positiv auf diese Nachricht und legten bis zu fünf Prozent zu. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump „sehr ernsthaft“ darüber nachzudenken, die Kapitalertragssteuer zu senken, sorgte für weitere positive Reaktionen an der Börse.