Unternehmensbeteiligung: Deutsche Klarna-Mitarbeiter zahlen Steuern für Papier

In Spitzenzeiten im Jahr 2020 wurde das Fintech-Unternehmen Klarna mit 45,6 Milliarden Dollar bewertet, dann sank der Wert rasant um 85 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Doch vorher entschieden sich zahlreiche Mitarbeiter für ein Beteiligungsmodell des Unternehmens, das sie im Falle eines Verkaufes zu reichen Menschen machen sollte. Das globale Unternehmen mit dem Claim »Buy now, pay later« beschäftigt in der Berliner Niederlassung rund 800 Mitarbeiter, die zum großen Teil auch Aktien erworben haben und nun tausende Euro Steuern auf ihre Beteiligung zahlen müssen, ohne überhaupt Geld erhalten zu haben, und auch mehr, als die Aktien mittlerweile überhaupt wert sind, heißt es in einem Bericht auf dem Onlineportal des Magazins »Capital«, dem auch Mitarbeiterunterlagen dazu vorliegen.