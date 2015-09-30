TTIP – gute Idee mit schlechtem Ausgang?

Die Diskussion um TTIP ist schon fast wieder etwas verstummt. Da ja im Geheimen verhandelt wird, kriegt das gemeine Volk wenig davon mit. Heute hat zumindest Frankreich gedroht, die Verhandlungen platzen zu lassen. Zu stur ist die „Gegenseite“ USA.
Unsere Redakteurin Martina Schäfer wollte sich einen Überblick über das Für und Wider schaffen und vergrub sich in die durchgesickerten Dokumente. Heraus kam dabei ein Bericht mit reichlich Zündstoff. Hört man den Millionen Menschen zu, die es schlussendlich betreffen soll, wird klar, dass der Freihandelsgedanke durchaus befürwortet wird. Nicht aber die eingebauten Hintertürchen, was Qualitätsstandards und Macht der Großkonzerne anbelangt.
Die Top-Ökonomen Matthias Weik und Marc Friedrich untersuchen in ihrem Gastbeitrag, in welchem Dilemma die Notenbanken stecken. Sie sehen eine große Explosionsgefahr der Geldblase, die über die letzten Jahre entstanden ist. Dazu hat auch Dirk Müller seine Meinung, die er im Interview mit Manuel Koch bei Wirtschaft TV äußerte.
Wie Sie die persönlichen Werte in einer Ehe bzw. Scheidung schützen können, verrät der auf Eheverträge spezialisierte Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht Andreas Dembski aus Berlin.
Wussten Sie übrigens, dass Sachsen als Silicon Valley von Deutschland gilt? Sie werden überrascht sein, was wir in unserer Recherche herausfanden. Technologiekonzerne reißen sich um ein Plätzchen in der Ostidylle. Ein Plädoyer.
Am 1. Oktober kommt die neue Printausgabe in den Handel. „Investieren wie Erdogan“. Viel Zündstoff für Diskussionen. Es sei verraten: Sie werden erstaunt sein, was Sie alles nicht wussten über Erdogan und die „neue Türkei“.