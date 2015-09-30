TTIP – gute Idee mit schlechtem Ausgang?

Unsere Redakteurin Martina Schäfer wollte sich einen Überblick über das Für und Wider schaffen und vergrub sich in die durchgesickerten Dokumente. Heraus kam dabei ein Bericht mit reichlich Zündstoff. Hört man den Millionen Menschen zu, die es schlussendlich betreffen soll, wird klar, dass der Freihandelsgedanke durchaus befürwortet wird. Nicht aber die eingebauten Hintertürchen, was Qualitätsstandards und Macht der Großkonzerne anbelangt.