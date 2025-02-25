Trumps neue Zollpläne: Droht ein Handelskrieg?

Die Trump-Regierung hat bereits konkrete Maßnahmen angekündigt. So sollen Einfuhren aus China mit einem Zollsatz von zehn Prozent belegt werden. Für Importe aus Mexiko und Kanada ist ein Satz von 25 Prozent vorgesehen. Energieimporte aus Kanada sollen ebenfalls mit 10 Prozent besteuert werden, allerdings wurde die Umsetzung um vier Wochen verschoben. Zudem sollen Stahl- und Aluminiumimporte ab Mitte März mit einem Zoll von 25 Prozent belegt werden.