Trump Technologies ist erstes Unternehmen an der NYSE Texas

Trump Media & Technology Group, das Unternehmen hinter Truth Social, gab jetzt bekannt, dass es seine Aktien an der New York Stock Exchange Texas notieren wird. Damit ist das Unternehmen von US-Präsident Donald Trump das erste Unternehmen an der Texanischen Niederlassung der NYSE.
»Wir fühlen uns geehrt, das erste Unternehmen zu sein, das an der NYSE Texas gelistet wird. Dies passt hervorragend zu TMTG, da wir unser Geschäft in den Finanzdienstleistungssektor und andere Bereiche diversifizieren«, sagte CEO Devin Nunes in einer Pressemitteilung. Texas biete ein »fantastisches Umfeld für Unternehmen und Unternehmertum«, das freien Unternehmergeist und persönliche Freiheit wertschätze.
Die NYSE Texas tritt in Konkurrenz zur geplanten Texas Stock Exchange, einem Unternehmen mit Sitz in Dallas, an.Dieses Vorhaben wird von institutionellen Investoren unterstützt, darunter BlackRock, Citadel Securities, Charles Schwab und Fortress Investment Group. Die TXSE plant, ihren Handelsbetrieb Anfang 2026 aufzunehmen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC).
MK