Trump Technologies ist erstes Unternehmen an der NYSE Texas

»Wir fühlen uns geehrt, das erste Unternehmen zu sein, das an der NYSE Texas gelistet wird. Dies passt hervorragend zu TMTG, da wir unser Geschäft in den Finanzdienstleistungssektor und andere Bereiche diversifizieren«, sagte CEO Devin Nunes in einer Pressemitteilung. Texas biete ein »fantastisches Umfeld für Unternehmen und Unternehmertum«, das freien Unternehmergeist und persönliche Freiheit wertschätze.