Donald Trump stoppt Offshore-Windprojekte – Europäische Firmen spüren die Folgen

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump krempelt die Offshore-Windenergie radikal um – und das nicht nur symbolisch. Laut Berichten von ZDFheute wird der Ausbau von Windkraftanlagen auf See gestoppt, sodass insbesondere europäische Unternehmen, die in US-Projekte investiert haben, ihre Planungen neu denken müssen.