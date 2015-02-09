Thorsten Jodaitis – Weininvestment- Leidenschaft trifft Rendite

Nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der weltweiten Weinproduktion eignet sich überhaupt zum Weininvestment. Die Liste der investmenttauglichen Weine wird dabei insbesondere von den Spitzengewächsen aus Bordeaux angeführt, die international als Statusobjekt angesehen werden. Selbst Leute, die sich nicht für Wein interessieren, können z.B. etwas mit den Namen Mouton oder Lafite Rothschild anfangen. Diese weltweite Nachfrage ist bereits ein entscheidendes Kriterium für die Investmenttauglichkeit eines Weines. Dieser globalen Nachfrage steht gleichzeitig nur eine begrenzte Menge an Flaschen gegenüber, die jedes Jahr von den Châteaux abgefüllt werden. Die genaue Anzahl der Flaschen schwankt dabei und ist insbesondere abhängig von dem Ertrag der Weinlese. Nur die besten Trauben eines Jahrganges werden dabei für die Spitzenweine verwendet. Die Anbaufläche ist gesetzlich beschränkt und kann nicht erweitert werden, was einen weiteren entscheidenden Faktor darstellt. Dies führt dazu, dass die Produktionsmenge immer begrenzt und nicht beliebig ausbaubar ist. Das Ergebnis dieser beschriebenen Umstände ist, dass eine globale Nachfrage auf ein limitiertes Angebot trifft. Im Verlaufe der Jahre wird die Nachfrage sogar noch größer, da die Weine dann ihre Trinkreife erlangen. Gleichzeitig nimmt das Angebot aber ab, da die Flaschen effektiv konsumiert werden. Dieses Prinzip führt zu steigenden Preisen für hochwertige Weine.