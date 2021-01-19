Thomas Gottschalk wird Miteigentümer bei Media Pioneer

„Innovativ, exklusiv und mit Perspektivwechsel“, so wird bei ThePioneer digitaler Journalismus verstanden – nun investiert Thomas Gottschalk in die von Gabor Steingart gegründete Media Pioneer, das gab Steingart in einem Newsletter bekannt. ThePioneer funktioniert ohne Werbung und setzt darauf, dass die Leserinnen und Leser selbst mit an Bord kommen und mit regelmäßigen Beiträgen den Journalismus des Medienunternehmens ermöglichen. „Mit an Bord“ trifft es dabei nicht nur sprichwörtlich sondern ganz wörtlich. Als schwimmendes Hauptstadtquartier und Event-Location dient seit Frühjahr 2020 die „Pioneer One“, als erstes Redaktionsschiff Deutschlands. Das Schiff ist mit einem Elektroantrieb ausgestattet und beinhaltet deinen Newsroom, ein Tonstudio und einen Veranstaltungsbereich. Es ist täglich auf der Spree, im Regierungsviertel unterwegs.