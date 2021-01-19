Thomas Gottschalk wird Miteigentümer bei Media Pioneer

„Innovativ, exklusiv und mit Perspektivwechsel“, so wird bei ThePioneer digitaler Journalismus verstanden – nun investiert Thomas Gottschalk in die von Gabor Steingart gegründete Media Pioneer, das gab Steingart in einem Newsletter bekannt. ThePioneer funktioniert ohne Werbung und setzt darauf, dass die Leserinnen und Leser selbst mit an Bord kommen und mit regelmäßigen Beiträgen den Journalismus des Medienunternehmens ermöglichen. „Mit an Bord“ trifft es dabei nicht nur sprichwörtlich sondern ganz wörtlich. Als schwimmendes Hauptstadtquartier und Event-Location dient seit Frühjahr 2020 die „Pioneer One“, als erstes Redaktionsschiff Deutschlands. Das Schiff ist mit einem Elektroantrieb ausgestattet und beinhaltet deinen Newsroom, ein Tonstudio und einen Veranstaltungsbereich. Es ist täglich auf der Spree, im Regierungsviertel unterwegs.
Ab Mitte Juni 2020 konnten Leserinnen und Leser und Investoren ab einer Investitionssumme von 100.000 Euro, sogenannte Leseraktien erwerben. Die Handelbarkeit der Aktien wird geprüft, damit auch für niedrigere Anlagebeträge ein Kauf ermöglich werden kann. Zum Ende des Jahres haben wir rund 10 Prozent unseres Unternehmens in die Hand der Leserinnen und Leser gegeben“, teilt Media-Pioneer-Gründer Gabor Steingart mit. Einer der Investoren und nun Miteigentümer ist der Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk. „Gabor Steingart, Michael Bröcker und ihr Projekt ThePioneer kommen meinem Appetit auf Informationen entgegen. Mit denen will ich mich intellektuell auseinandersetzen und sprachlich kann ich es genießen“, sagt Gottschalk.
Die Einnahmen durch die Leseraktien sollen zu einhundert Prozent in den Aufbau weiterer journalistischer Angebote gesteckt werden. „Wir wollen auch in 2021 weiter wachsen: Dafür sehen unsere Pläne im laufenden Jahr Investitionen von mehr als 8 Millionen Euro vor. Wir stellen ein: Grafiker, Journalisten und Technologie-Experten“, teilte Gabor Steingart mit.