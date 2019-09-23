Thomas Cook ist am Ende

Die deutschen Firmenableger Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Air Marin, Öger Tours und Thomas Cook Signature stellten den Verkauf direkt ein, da die Durchführung nicht gewährleistet sei. Auch Condor, deutsches Tochterunternehmen des britischen Reiseveranstalters, ist von der Pleite betroffen und hat einen Überbrückungskredit bei der Bundesregierung angefragt. „Wir führen den Flugbetrieb ganz regulär fort“, konnte Condors Pressesprecherin gegenüber der DPA verkünden. Soviel Glück haben die Kunden des Stammkonzerns nicht, denn dessen Flieger bleiben am Boden. Nun sitzen 600.000 Menschen in ihren Urlaubsorten fest und kommen nicht nach Hause. Wie die britische Flugbehörde verlauten ließ, seien alle Flüge gestrichen worden, eine Rückholaktion für die Touristen sei aber in Planung.