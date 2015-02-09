Theis Hoolt – Oldtimer – eine neue Sachwert-Assetklasse mit Charme

Dies kommt nicht von ungefähr: gehen die Preise für Oldtimer doch schon seit Jahrzehnten kontinuierlich nach oben. Gründe dafür liegen zum Einen darin, dass sie Sachwerte sind, die nicht mehr hergestellt werden und somit nicht reproduzierbar sind. Zum Anderen nimmt die Anzahl der wirklich guten Oldtimer – trotz zum Teil guter und akribischer Pflege, fachmännischer Wartung und Aufbewahrung über die Masse aller Oldtimer gesehen durch „Altersverfall“ und Verschleiß ab. Dabei trifft eine stetig wachsende Nachfrage auf ein begrenztes Angebot. Wie immer in solchen Fällen führt das zu steigenden Preisen. Und dies sogar schadlos über Krisenzeiten hinweg. So konnte man beobachten, dass Oldtimer sowohl die New Economy Krise von 2001 als auch die jüngste Krise seit 2007 mit konstanten oder gar steigenden Preisen überstanden haben. Längerfristig betrachtet kann man so Oldtimern eine Rendite von > 10% p.a. zuschreiben.