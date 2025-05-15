»The Mediterranean Blue« für 21,5 Millionen US-Dollar versteigert

»The Mediterranean Blue« ist ein brandneuer, im vergangenen Jahr erstmals gefundener blauer Diamant aus den legendären Cullinan-Minen in Südafrika. Seit seiner Ankündigung im März 2025 sorgte der Stein weltweit für Aufsehen in der Diamantenbranche. Vor seiner Präsentation in Genf wurde der Diamant spektakulär bei Sotheby’s erster Ausstellung in Abu Dhabi enthüllt – gemeinsam mit sieben weiteren außergewöhnlichen Edelsteinen im Gesamtwert von über 100 Millionen US-Dollar. Seine anschließende Tour durch den Nahen Osten, Asien und die USA verstärkte die Vorfreude unter Sammlern und Kennern und trug maßgeblich zu dem sensationellen Verkauf bei.