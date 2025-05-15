»The Mediterranean Blue« für 21,5 Millionen US-Dollar versteigert

»The Mediterranean Blue«, ein äußerst seltener und außergewöhnlicher Fancy Vivid Blue Diamant mit einem Gewicht von 10,03 Karat, ist jetzt im Rahmen der High Jewelry-Auktion von Sotheby’s in Genf für 21,5 Millionen US-Dollar versteigert worden.
Der Diamant weckte enormes Interesse und wurde in einem fast dreiminütigen Bieterduell von zwei entschlossenen Interessenten auf den finalen Preis hochgeboten. Den Zuschlag erhielt schließlich eine telefonisch zugeschaltete Privatsammlerin, vertreten durch Frank Everett, Vizepräsident für Schmuck in Amerika.
»The Mediterranean Blue« ist ein brandneuer, im vergangenen Jahr erstmals gefundener blauer Diamant aus den legendären Cullinan-Minen in Südafrika. Seit seiner Ankündigung im März 2025 sorgte der Stein weltweit für Aufsehen in der Diamantenbranche. Vor seiner Präsentation in Genf wurde der Diamant spektakulär bei Sotheby’s erster Ausstellung in Abu Dhabi enthüllt – gemeinsam mit sieben weiteren außergewöhnlichen Edelsteinen im Gesamtwert von über 100 Millionen US-Dollar. Seine anschließende Tour durch den Nahen Osten, Asien und die USA verstärkte die Vorfreude unter Sammlern und Kennern und trug maßgeblich zu dem sensationellen Verkauf bei.
Der Diamant stammt aus einem 31,94 Karat schweren Rohdiamanten, der 2023 in Südafrika entdeckt wurde. Über ein Jahr lang wurde der Stein untersucht, anschließend folgte ein sechsmonatiger Schleifprozess. Das Resultat ist ein kissenförmig geschliffener Brilliant mit sorgfältig positionierten Facetten, die für das charakteristische Funkeln sorgen.
»Es war eine außergewöhnliche Ehre, mit der Vermarktung dieses einzigartigen Fancy Vivid Blue Diamanten betraut zu werden – eines Steins dieser Größe und Qualität, wie er seit Langem nicht mehr auf dem Markt angeboten wurde. Er ist zweifellos der prägende Edelstein der Saison und zählt zu den bedeutendsten blauen Diamanten, die wir je verkauft haben«, wird Quig Bruning, Leiter der Schmuckabteilung von Sotheby’s für Amerika und EMEA sowie Auktionator des Abends, in einer Mitteilung zitiert.
MK