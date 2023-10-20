»The Macallan 1926 Adami« könnte bei Versteigerung Millionenbetrag bringen

Nachdem der Whisky sechs Jahrzehnte lang in Sherryfässern gereift war, wurden 1986 nur 40 Flaschen »The Macallan 1926« abgefüllt, was den ältesten Macallan-Jahrgang darstellt, der jemals produziert wurde. Berichten zufolge wurden die 40 Flaschen nicht zum Kauf angeboten; Stattdessen wurden einige den Top-Kunden von The Macallan angeboten. Davon tragen 14 Flaschen das »Fine and Rare«-Etikett sowie zwölf weitere ein Etikett, das der italienische Maler Valerio Adami 1993 gestaltete. Die nun angebotene Flasche sei zudem die erste, die von der Macallan-Brennerei aufbereitet wurde, heißt es in dem Bericht. Sowohl die Kapsel als auch der Korken seien ausgetauscht worden, zudem sei neuer Kleber auf die Ecken des Etiketts aufgetragen worden. Schließlich sei eine Probe von einem Milliliter entnommen worden, um den Whisky mit einer anderen Flasche von 1926 zu vergleichen.