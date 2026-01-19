Frank Thelen bringt General-AI-ETF an den Markt: TEQ Capital startet ersten Fonds seiner Art im europäischen Markt

Die Bonner Investmentboutique TEQ Capital GmbH hat heute den TEQ – General Artificial Intelligence UCITS ETF vorgestellt. Der Fonds mit der ISIN LU3098954871 investiert breit in Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette von General Artificial Intelligence (General AI). Dabei bildet der ETF passiv den bereits seit 17. Dezember 2024 bestehenden TEQ – General Artificial Intelligence Index ab, der laut Unternehmensangaben seit Auflage eine deutliche Wertentwicklung erzielt hat. Der neue Fonds richtet sich an private wie institutionelle Anleger und hat eine Gesamtkostenquote von null Komma neunundsechzig Prozent.
General AI bezeichnet KI-Systeme, die im Gegensatz zu spezialisierter Narrow AI jede intellektuelle Aufgabe verstehen, erlernen und ausführen können. Laut TEQ Capital markiert dieser technologische Schritt einen umfassenden Paradigmenwechsel, der Wirtschaft und Industrie in den kommenden Jahren tiefgreifend verändern werde. Gründer Frank Thelen betonte: »General AI ist die größte technologische Entwicklung der Menschheitsgeschichte und wird unser Leben und die Weltwirtschaft deutlich stärker verändern als Internet und Smartphone.« Er selbst habe eine Million Euro in den ETF investiert.
Der ETF investiert in Halbleiterhersteller, Cloud-Anbieter, Entwickler großer KI-Modelle, Betreiber von Recheninfrastruktur sowie Softwareunternehmen aus den Bereichen Datenplattformen und IT-Sicherheit. Durch die regelbasierte Konstruktion des Index, Obergrenzen von drei Prozent pro Position und Untergrenzen von null Komma drei Prozent sollen Klumpenrisiken vermieden werden, die bei anderen thematischen Technologie-ETFs auftreten. Das Rebalancing findet halbjährlich im April und Oktober statt.
TEQ Capital sieht in einem passiven Ansatz besondere Vorteile: Die Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen mache es schwierig, Gewinner im Voraus zuverlässig zu bestimmen, während die Branchen, die voraussichtlich am stärksten profitieren werden, bereits klar identifizierbar seien. Der ETF ergänzt die aktiven Fondsstrategien des Unternehmens, die ein breiteres Technologiespektrum abdecken und weiterhin unverändert verfolgt werden.
Mit dem Start des General-AI-ETF positioniert sich TEQ Capital im noch jungen, aber dynamisch wachsenden Markt für KI-Investments. Für Anleger bietet der Fonds einen strukturierten Zugang zu einem Segment, das durch technologische Durchbrüche und steigende Unternehmensinvestitionen zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Bildbeitrag: teq.capital/de/