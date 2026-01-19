Frank Thelen bringt General-AI-ETF an den Markt: TEQ Capital startet ersten Fonds seiner Art im europäischen Markt

General AI bezeichnet KI-Systeme, die im Gegensatz zu spezialisierter Narrow AI jede intellektuelle Aufgabe verstehen, erlernen und ausführen können. Laut TEQ Capital markiert dieser technologische Schritt einen umfassenden Paradigmenwechsel, der Wirtschaft und Industrie in den kommenden Jahren tiefgreifend verändern werde. Gründer Frank Thelen betonte: »General AI ist die größte technologische Entwicklung der Menschheitsgeschichte und wird unser Leben und die Weltwirtschaft deutlich stärker verändern als Internet und Smartphone.« Er selbst habe eine Million Euro in den ETF investiert.