Talfahrt der Kryptowährungen setzt sich fort

Die Talfahrt der Kryptowährungen setzt sich auch am Freitag fort. Die bekannteste digitale Währung, der Bitcoin, verliert erneut mehr als fünf Prozent und notiert im frühen Handel bei 8.400 Dollar. Bereits am Donnerstag verlor Bitcoin zwischenzeitlich erneut mehr als zehn Prozent an Wert. Im Dezember stieg Bitcoin in der Spitze bis auf knapp 20.000 Dollar. Damit ist der Preis innerhalb weniger Wochen um fast 60 Prozent eingebrochen. Auch Bitcoin Cash ist kräftig unter die Räder gekommen. Am Donnerstag ging es zwischenzeitlich um fast 20 Prozent abwärts. Ähnliche Entwicklungen gibt es auch bei Litecoin und Ethereum. Der Wert aller gut 1500 Kryptowährungen ist in den letzten Wochen um mehr als 350 Milliarden Dollar gefallen. Derzeit liegt die gesamte Marktkapitalisierung bei rund 400 Milliarden Dollar. Grund für die Kursverluste sind die zunehmenden Regulierungsversuche. So sind in Südkorea seit einigen Tagen neue Vorschriften in Kraft. Und in Indien sind Bezahlvorgänge mit Kryptowährungen gänzlich verboten werden. Auch in anderen Ländern ist zu erwarten, dass die Regulierungen tendenziell zunehmen.