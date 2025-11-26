1939er Superman-Heft erzielt 9,12 Millionen Dollar – Rekordpreis für einen Comic

Ein seltenes Exemplar des Comics »Superman Nr. 1« aus dem Jahr 1939 ist in den USA für 9,12 Millionen US-Dollar versteigert worden und hat damit einen neuen Weltrekord für Comic-Auktionen aufgestellt. Das nahezu makellose Heft wurde von drei Brüdern auf dem Dachboden ihrer verstorbenen Mutter in Nordkalifornien entdeckt und anschließend durch die Certified Guaranty Company (CGC) mit der hohen Erhaltungsnote 9,0 bewertet. Die außergewöhnliche Qualität gilt als entscheidender Faktor für den Rekordpreis.