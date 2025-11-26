1939er Superman-Heft erzielt 9,12 Millionen Dollar – Rekordpreis für einen Comic

Ein seltenes Exemplar des Comics »Superman Nr. 1« aus dem Jahr 1939 ist in den USA für 9,12 Millionen US-Dollar versteigert worden und hat damit einen neuen Weltrekord für Comic-Auktionen aufgestellt. Das nahezu makellose Heft wurde von drei Brüdern auf dem Dachboden ihrer verstorbenen Mutter in Nordkalifornien entdeckt und anschließend durch die Certified Guaranty Company (CGC) mit der hohen Erhaltungsnote 9,0 bewertet. Die außergewöhnliche Qualität gilt als entscheidender Faktor für den Rekordpreis.
»Superman Nr. 1« war 1939 die erste eigenständige Ausgabe des Superhelden und markiert einen Meilenstein der Comicgeschichte. Experten gehen davon aus, dass nur noch wenige hundert Exemplare in guter oder sehr guter Erhaltung existieren. Das erklärt die hohe Nachfrage unter Sammlern und Investoren. Das Auktionshaus Heritage Auctions bezeichnete die Versteigerung als »Höhepunkt des Comic-Sammelns«.
Der Verkauf übertrifft den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2024, als ein Exemplar von »Action Comics Nr. 1“« dem Debüt von Superman, für rund 6 Millionen US-Dollar den Besitzer gewechselt hatte. Der jüngste Rekord zeigt, wie stark der internationale Comic-Sammlermarkt trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten wächst und wie bedeutend frühe Ausgaben ikonischer Figuren geblieben sind.
SK
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