Südafrikas Rand gewinnt an Stärke

Die Wirtschaftsleistung Südafrikas schrumpfte 2020 um sieben Prozent, zwei Millionen Jobs gingen verloren. Die Corona-Krise riss zudem große Löcher in den Staatshaushalt. Um den ökonomischen Schaden zu begrenzen, räumte die Regierung trotz angespannter Finanzlage Steuererleichterungen ein. Zudem legte sie ein Konjunkturpaket in Höhe von 29 Milliarden Euro auf. Das berichtete das Finanzmagazin »Euro am Sonntag«. Die Neuverschuldung stehe nun bei rund 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, dem höchsten Wert seit 1914. Weitet sich das Defizit aus, drohe Südafrika eine Herabstufung seiner Bonität. Moody’s beurteilt das Land bereits mit »Ba2«, der Ausblick ist negativ. Südafrikas Notenbank senkte im vergangenen Jahr den Leitzins um 300 Basispunkte auf 3,5 Prozent. Allerdings zogen daraufhin internationale Anleger ihre Mittel ab, der Rand verlor deutlich gegenüber dem Euro.