Studie: Oldtimer verlieren an Attraktivität

»Oldtimer-Besitzerinnen und -Besitzer sind natürlich auch von wirtschaftlichen Entwicklungen wie steigenden Benzin- oder Werkstattpreisen betroffen«, erklärt Alina Sucker-Kastl, Underwriting Manager Art & Private Clients bei Hiscox und zuständig für die Versicherung von Oldtimern. »Trotzdem stellen wir fest, dass die Oldtimer-Fans an ihrem Hobby festhalten und nur wenige Abstriche machen, weil sie mit ihren Klassikern vor allem einen hohen emotionalen Wert verbinden. Da Oldtimer anderen Risiken ausgesetzt sind als moderne Fahrzeuge, ist eine abgestimmte Versicherung essenziell, um diesen emotional wertvollen Besitz zu schützen.«