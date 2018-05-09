Studie: Die Deutschen schätzen die Rendite falsch ein

– Zu hohe Zinsannahmen bei kurzfristen Anlagen

– Spareinlagen dominieren dennoch im Portfoliomix

2017 war das Jahr des Sparens: Rund 12.000 Euro hat jeder Deutsche

durchschnittlich im vergangenen Jahr angelegt. Das ist knapp ein

Drittel des Gesamtvermögens, über das der Bundesbürger im

Durchschnitt verfügt. Doch trotz des Niedrigzinsumfeldes schlummert

ein Großteil des Geldes in kurzfristigen und damit kaum oder gar

nicht verzinsten Anlagen. Ein Grund dafür könnten die falschen

Renditeerwartungen der Deutschen sein. Dies sind Ergebnisse der

bevölkerungsrepräsentativen Studie „Aktienkultur in Deutschland“, für

die 2.000 Deutsche ab 18 Jahren im Auftrag der „Aktion pro Aktie“ im

Januar 2018 befragt wurden.

Renditeannahmen für Spareinlagen zu hoch

So glauben die Menschen hierzulande zum Beispiel, mit dem Sparbuch

noch 1,1 Prozent Rendite jährlich erwirtschaften zu können. Doch

selbst diese Annahme ist zu hoch gegriffen: Laut repräsentativem

Index der unabhängigen Finanzberatung FMH liegt der Zinssatz

kurzfristiger Geldanlagen mit bis zu drei Monaten Kündigungsfrist

aktuell bei 0,02 Prozent (Stand: 26.04.2018). Immerhin 43 Prozent der

Deutschen legen ihr Geld auf dem Sparbuch an.

Ähnlich sieht es beim Tagesgeld aus: Mehr als ein Drittel der

Bundesbürger verfügt über diese täglich kündbare Geldanlage. Die

Renditeerwartung beträgt 1,6 Prozent pro Jahr – tatsächlich sind es

laut FMH-Index 0,11 Prozent (Stand: 26.04.2018). Und selbst beim

Girokonto rechnen die Deutschen mit 0,9 Prozent Zinsen jährlich,

obwohl das Guthaben meist gar nicht verzinst wird.

Aktienfonds auf Platz zwei hinsichtlich erwarteter Rendite

Spitzenreiter bei der prognostizierten Rendite sind Immobilien mit

4,4 Prozent jährlich. Aktienfonds belegen den zweiten Platz:

Durchschnittlich 3,5 Prozent Ertrag jährlich erhoffen sich die

Deutschen von einem Fondsinvestment. Dennoch ist nur jeder Fünfte

darin investiert. Bei Einzelaktien ist das Bild noch erschreckender:

Lediglich zwölf Prozent der Deutschen haben ihr Vermögen darin

angelegt, obwohl eine Rendite von 3,4 Prozent pro Jahr erwartet wird.

ETFs, also börsengehandelte Indexfonds, liegen bei der

Ertragserwartung deutlich hinter Aktienfonds und Einzelaktien: Mit

nur 2,0 Prozent Rendite jährlich wird hier gerechnet. In ETFs

investieren fünf Prozent der Deutschen.

Mehr Aufklärung notwendig

Der Hauptgrund dafür, weder direkt noch indirekt in Aktien zu

investieren, ist laut Studie die Angst vor Kapitalverlust. Angesichts

der minimalen oder fehlenden Verzinsung von Sparanlagen riskieren die

Deutschen aber genau das, wenn sie ihr Vermögen zum Beispiel auf

einem Sparbuch anlegen: Denn die Inflationsrate liegt mit 1,6 Prozent

(Stand März 2018) deutlich über dem Zinsniveau und sorgt damit real

für negative Erträge.