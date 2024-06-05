Studie: Börse macht immer mehr Millionäre

Geld an der Börse anlegen lohnt sich doch: Laut einer Studie ist die Zahl der Menschen, die nach Abzug des Wertes ihres Hauptwohnsitzes über ein Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen, im vergangenen Jahr um 5,1 Prozent auf 22,8 Millionen gestiegen. Ihr Gesamtvermögen stieg um 4,7 Prozent auf 86,8 Billionen Dollar, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform des »stern«. Als Grund für den Anstieg führen die Studienautoren des französische Beratungsunternehmen Capgemini die Börse an. Basis der Studie ist die statistische Auswertung in 71 Ländern.