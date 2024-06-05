Studie: Börse macht immer mehr Millionäre

Geld an der Börse anlegen lohnt sich doch: Laut einer Studie ist die Zahl der Menschen, die nach Abzug des Wertes ihres Hauptwohnsitzes über ein Vermögen von mindestens einer Million Dollar verfügen, im vergangenen Jahr um 5,1 Prozent auf 22,8 Millionen gestiegen. Ihr Gesamtvermögen stieg um 4,7 Prozent auf 86,8 Billionen Dollar, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform des »stern«. Als Grund für den Anstieg führen die Studienautoren des französische Beratungsunternehmen Capgemini die Börse an. Basis der Studie ist die statistische Auswertung in 71 Ländern.
Der Anstieg der Vermögen im Jahr 2023 gehe vor allem auf die Entwicklung an den Börsen zurück, heißt es. Der US-Tech-Index habe im vergangenen Jahr um 43 Prozent zugelegt, der S&P500 um 24 Prozent. Der Dax sei um 20 Prozent und der wichtigste französische Börsenindex CAC40 um 16 Prozent gestiegen.
»Die Aktien stiegen zusammen mit dem Tech-Markt, angetrieben von der Begeisterung für generative KI und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft«, wird der Studie zitiert. Den stärksten Zuwachs bei der Zahl der Millionäre verzeichnete demnach mit 7,1 Prozent Nordamerika.
MK