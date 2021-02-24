Sparkasse kündigt zu hohe Guthaben

Im vergangenen Jahr hatte die Sparkasse bereits 1825 ihrer Kunden kontaktiert, deren Kontostände auf ihren Giro- und Tagesgeldkonten 250.000 Euro überschritten. Ihnen wurde angeboten, Negativzinsen für Beträge über 100.000 Euro zu akzeptieren, wie es auch in Neukundenverträgen vereinbart wird, oder ihr Geld abzuheben, zu überweisen oder anderweitig anzulegen. Im November hatte die Sparkasse Düsseldorf denjenigen Kunden, die auf dieses Angebot nicht reagierten, mit Kündigung gedroht. Ende Januar wurden diese schließlich ausgesprochen. Einige der 35 gekündigten Kunden meldeten sich zurück und nahmen eines der ausgesprochenen Angebote wahr, um die Kündigung zu vermeiden. Den verbleibenden 26 wurde die Kündigung zu Ende März ausgesprochen, wobei auch sie immer noch die Möglichkeit haben, die Verwahrentgelte zu akzeptieren.