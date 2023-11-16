Sotheby’s versteigert Ferrari für 48,3 Millionen Euro

Für 48,3 Millionen Euro ist jetzt ein Ferrari aus dem Jahr 1962 bei einer Auktion des Auktionshauses Sotheby’s in den USA versteigert worden. Dabei blieb die Summe unter den Erwartungen des Auktionshauses. Nach Angaben der »New York Times« hatte Sotheby’s den Sportwagen ursprünglich auf 60 Millionen Dollar (etwa 56 Millionen Euro) geschätzt und kräftig Werbung gemacht. »Es ist eine außergewöhnliche Chance, den Heiligen Gral des Sportwagen-Pantheons zu erwerben«, hieß es. Sie könne schneller vorbei sein als »der Schweif einer Sternschnuppe oder ein Blitz«. Über den neuen Besitzer gibt es keine Angaben.
Bei dem roten Sportwagen handelt es sich um einen Ferrari 330 LM / 250 GTO aus dem Jahr 1962, hieß es in der Ausschreibung bei Sotheby’s. Er sei im Mai 1962 für Ferrari auf dem Nürburgring an den Start gegangen, wo beim 1.000-Kilometer-Rennen den zweiten Platz erreichte. Nach weiteren Rennen in Frankreich und Italien sei er 1974 in die USA verkauft worden. Laut des Auktionshauses sei das Modell der teuerste Ferrari, der jemals auf einer Auktion verkauft worden sei.
MK