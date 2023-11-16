Sotheby’s versteigert Ferrari für 48,3 Millionen Euro

Für 48,3 Millionen Euro ist jetzt ein Ferrari aus dem Jahr 1962 bei einer Auktion des Auktionshauses Sotheby’s in den USA versteigert worden. Dabei blieb die Summe unter den Erwartungen des Auktionshauses. Nach Angaben der »New York Times« hatte Sotheby’s den Sportwagen ursprünglich auf 60 Millionen Dollar (etwa 56 Millionen Euro) geschätzt und kräftig Werbung gemacht. »Es ist eine außergewöhnliche Chance, den Heiligen Gral des Sportwagen-Pantheons zu erwerben«, hieß es. Sie könne schneller vorbei sein als »der Schweif einer Sternschnuppe oder ein Blitz«. Über den neuen Besitzer gibt es keine Angaben.