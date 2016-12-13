Solvium zahlt rund 6 Millionen an Anleger aus

Hamburg, 13. Dezember 2016 Rund Sechs Millionen Euro Mieten zahlt Solvium Capital im Jahr 2016 an die Anleger aus. Die Anleger erhielten und erhalten die Mietzahlungen anteilig monatlich aus den Mieteinnahmen für Container und Wechselkoffer. In den ersten fünf Jahren nach Gründung des Unternehmens hat Solvium Capital bereits über 120 Millionen Euro Eigenkapital von Investoren und Anlegern in Container und Wechselkoffer investiert. In dieser Zeit wurden alle Mieten immer pünktlich und vollständig gezahlt. Bei den Angeboten der ersten Jahre wurden sowohl die Basismieten als auch die von der Geschäfts- und Marktlage abhängigen Bonusmieten in maximaler Höhe ausgezahlt.
Über den Bestand an Containern und Wechselkoffern legt Solvium Capital jährlich einen Portfoliobericht vor, der auch die Existenz und Werthaltigkeit der Assets und der Mietverträge nachweist. Solvium bündelt Anlegergelder und Anlageobjekte in eigenständige Verwaltungsgesellschaften, um die Sicherheit der Investoren zu erhöhen. So werden beispielsweise Container und Wechselkoffer in getrennten Gesellschaften verwaltet, die Mieteinnahmen fließen diesen Verwaltungsgesellschaften zu und von dort direkt an die Anleger. So hat Solvium die Gefahr der Vermischung von Einnahmen und Zahlungsverpflichtungen von verschiedenen Assets sowie von Solvium Capital und ihren Verwaltungsgesellschaften von Anfang an verhindert.
Die Angebote für Investoren bzw. Anleger wurden im Laufe der Zeit immer den aktuellen Marktgegebenheiten und den Gesetzeslagen entsprechend angepasst. Zurzeit bietet Solvium drei Vermögensanlagen mit Verkaufsprospekten für Container und Wechselkoffer an und platziert noch ein Direktinvestment aus dem Jahr 2014 aus. Die Beschaffung, Vermietung und der Verkauf von Containern und Wechselkoffern werden von Partnern besorgt. Bei Containern sind dies neben anderen Managementgesellschaften auch Schwestergesellschaften der Solvium in Singapur, Shanghai, Hongkong und Seoul. Um die Wechselkoffer kümmert sich die Axis Intermodal Deutschland GmbH aus Köln.
Bild: Solvium Capital