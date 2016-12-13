Solvium zahlt rund 6 Millionen an Anleger aus

Hamburg, 13. Dezember 2016 Rund Sechs Millionen Euro Mieten zahlt Solvium Capital im Jahr 2016 an die Anleger aus. Die Anleger erhielten und erhalten die Mietzahlungen anteilig monatlich aus den Mieteinnahmen für Container und Wechselkoffer. In den ersten fünf Jahren nach Gründung des Unternehmens hat Solvium Capital bereits über 120 Millionen Euro Eigenkapital von Investoren und Anlegern in Container und Wechselkoffer investiert. In dieser Zeit wurden alle Mieten immer pünktlich und vollständig gezahlt. Bei den Angeboten der ersten Jahre wurden sowohl die Basismieten als auch die von der Geschäfts- und Marktlage abhängigen Bonusmieten in maximaler Höhe ausgezahlt.