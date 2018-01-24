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Solvium: Platzierungsvolumen stieg 2017 um 25 Prozent

2 Min.

Von 
24.01.2018
Hamburg, 16. Januar 2018. Solvium Capital hat im Jahr 2017 eine Vertriebsleistung von mehr als 53 Millionen Euro erreicht. Das ist gegenüber 2016 (40 Mio.) eine Steigerung von über 25 Prozent. Kumuliert haben Anleger Solvium Capital seit Unternehmensgründung im Jahr 2011 über 180 Millionen Euro Kapital anvertraut. Mittlerweile sind zahlreiche Verträge planmäßig beendet worden und Rückzahlungen in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro an Anleger geleistet worden.

Dazu Geschäftsführer André Wreth: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Platzierungsergebnis im Vergleich zum Vorjahr wieder kräftig steigern konnten. Dies zeigt uns, dass unsere Partner im freien Vertrieb in der neuen Welt mit den Regularien des Kleinanlegerschutzgesetzes vollständig angekommen sind. Für 2018 planen wir, das Platzierungsergebnis wieder um mindestens 20 Prozent zu steigern und damit unseren Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Die Equipmentpipeline ist gefüllt, intensive Vertriebskooperationen vereinbart und neue Vermögensanlagen gebilligt. Wir setzen weiter auf Vermögensanlagen in Standardcontainer, Wechselkoffer sowie Standard-Tankcontainer und werden die erfolgreichen Produktreihen weiter fortsetzen.“

Im November 2017 hatte Solvium Capital den jährlichen Portfoliobericht vorgelegt. Ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen hatte alle relevanten Vertragsunterlagen für das Jahr 2016 eingesehen und die wesentlichen wirtschaftlichen Daten geprüft und bescheinigt. Aus dem Bericht geht hervor, dass alle vertraglich vorgesehenen Mietzahlungen vertragsgemäß und in voller Höhe ausgezahlt wurden. Zudem wird bescheinigt, dass die Mietzahlungen an die Investoren aus laufenden Mieteinnahmen der Container und Wechselkoffer erbracht wurden. Dazu Geschäftsführer Marc Schumann: „Mittlerweile haben wir mehr als 40 Mio. Euro an Rückzahlungen aus ausgelaufenen Investments an Investoren getätigt. Dies und die hohe Wiederanlagequote von mehr als 50 Prozent freuen uns sehr. Auch für das Jahr 2017 können wir vom störungsfreien Betrieb aller unserer Container- und Wechselkoffer-Direktinvestments berichten und prognostizieren deshalb auch für dieses Jahr bei allen Direktinvestments eine 100-prozentige Erfüllungsquote.“

Bild: Depositphotos/ginasanders

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