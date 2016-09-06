Solvium Capital von Hanjin-Pleite nicht berührt.

„Solvium hat schon immer die Strategie verfolgt, sich auf margenstarkes Geschäft mit mittelständischen Reedereien und Logistikunternehmen zu konzentrieren“, so Geschäftsführer Marc Schumann. „Dadurch haben wir eine große Streuung unter den Mietern erreicht. Insgesamt hat Solvium Capital die Container an über 100 nationale, europäische und internationale Unternehmen vermietet. Unsere Containerflotte ist sehr gut ausgelastet. Und durch langfristige Mietverträge sind wir ausreichend vor kurzfristigen Änderungen geschützt. Alle Solvium-Angebote aus dem Container- und Wechselkoffer-Bereich laufen nach wie vor planmäßig.“
Solvium Capital beschäftigt in Deutschland über 25 Mitarbeiter, für die Schwestergesellschaften in Fernost sind 27 Mitarbeiter tätig. Diese sind mit Niederlassungen unter anderem in Hongkong, Shanghai, Singapur und Seoul vertreten und erbringen verschiedene Dienstleistungen für Solvium Capital und für andere Unternehmen der maritimen Wirtschaft. Insbesondere kümmern sie sich um die Vermietung von Containern und den An- und Verkauf.
Die Solvium Capital GmbH ist Anbieter solider und innovativer Direktinvestments für Privatanleger und institutionelle Investoren im Logistikbereich. Der Schwerpunkt liegt dabei auf lukrativen Ausrüstungsgegenständen wie Standardcontainern und Wechselkoffern, die im internationalen Warenverkehr auf Schienen, Straßen und den Weltmeeren eingesetzt werden. Solvium setzt bei den Anlageprodukten den Fokus auf Sachwerte mit kurzer Laufzeit unter der Maxime der Risikominimierung. Damit bietet das Unternehmen Investoren die Möglichkeit, am stetig wachsenden Container- und Logistikmarkt zu partizipieren.
Das Management von Solvium verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich von Kapitalanlagen und Container- sowie Wechselkofferwirtschaft. Zudem kooperiert Solvium mit langjährig erfahrenen Leasingmanagern mit nachgewiesenen Erfolgen. Zu der Unternehmensgruppe, der Solvium angehört, zählen auch Containerleasingunternehmen mit Niederlassungen unter anderem in Hongkong, Shanghai, Singapur und Seoul.
Solvium verfügt seit der Unternehmensgründung 2011 über einen ausgezeichneten Track Record. Mit mehr als 25 Mitarbeitern betreut Solvium über 3.000 Kunden und hat bislang mit mehr als 30 verschiedenen Direktinvestments über 100 Mio. Euro Anlegerkapital investiert. Alle Mieten und Rückzahlungen wurden planmäßig pünktlich geleistet. Das Unternehmen wird geleitet von den Geschäftsführern Marc Schumann und André Wreth.
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