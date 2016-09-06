Solvium Capital von Hanjin-Pleite nicht berührt.

Hamburg, 06.09.2016. Nur zwei Container von Solvium Capital befinden sich auf Schiffen von Hanjin, die in der vergangenen Woche in die Pleite schlitterte. Die südkoreanische Reederei war bisher auf Platz 7 der größten Reedereien; sie beschäftigt eine Flotte von rund 100 Schiffen mit Stellplätzen für über 900.000 TEU. Trotz der Größe der Flotte beträgt der Anteil von Hanjin an den weltweit vorhandenen Stellplätzen nur rund 3 Prozent. Der Anteil der Containermieten an den gesamten Betriebskosten beträgt bei Containerreedereien in aller Regel rund 5 Prozent. Es sind eher Schiffsbetriebs-, Charter- und Finanzierungskosten, die die Reederei in die Insolvenz trieben.