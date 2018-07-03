Solvium Capital erhält „German Brand Award“

Entwickelt wurde das Design von der Agentur comdeluxe aus Nürnberg. Solvium Capital freut sich über die Auszeichnung für comdeluxe. „Wir arbeiten gerne und intensiv mit comdeluxe zusammen. Design ist uns wichtig, wir glauben daran, dass gutes Design von Website und Informationsmaterial auch Werte des Unternehmens transportieren kann. Design soll positive Emotionen wecken und helfen, Informationen leicht erfassen zu können. Das setzt comdeluxe aus unserer Sicht hervorragend um.“