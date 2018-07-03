Zum Inhalt springen
Gratis ePaper
Aus dem Magazin
Edelmetalle
Immobilien
Panorama
Rohstoffe
Gastbeiträge
Wissen
Newsletter
Panorama

Solvium Capital erhält „German Brand Award“

2 Min.

Von 
03.07.2018
Hamburg, 3. Juli 2018. Das German Brand Institute hat die Corporate Identity von Solvium Capital als „Service Brand oft the Year“ ausgezeichnet. Vergeben wurde die Auszeichnung am 21. Juni 2018 im Rahmen einer feierlichen Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin vor über 600 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Kultur und Medien. Mit dem German Brand Award zeichnen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation aus.

Entwickelt wurde das Design von der Agentur comdeluxe aus Nürnberg. Solvium Capital freut sich über die Auszeichnung für comdeluxe. „Wir arbeiten gerne und intensiv mit comdeluxe zusammen. Design ist uns wichtig, wir glauben daran, dass gutes Design von Website und Informationsmaterial auch Werte des Unternehmens transportieren kann. Design soll positive Emotionen wecken und helfen, Informationen leicht erfassen zu können. Das setzt comdeluxe aus unserer Sicht hervorragend um.“

Auf der Website des German Brand Award heißt es: „Durch die Integration verschiedener internationaler Unternehmen ist die Markenarchitektur der Solvium Holding zunehmend komplex geworden. In einem noch andauernden Prozess wird die komplette CI der Unternehmensgruppe und ihrer Marken überarbeitet. Die Markenarchitektur wird somit auf ein neues, einheitliches und zukunftsfähiges Fundament gestellt. Der Markenumbau ist eine fließende Weiterentwicklung. Erfreulicherweise schlägt sich dies auch in guten Umsatzzahlen nieder.“

Bild: Solvium Capital

Das könnte Sie auch interessieren:

Nach oben