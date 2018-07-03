Solvium Capital erhält „German Brand Award“

Entwickelt wurde das Design von der Agentur comdeluxe aus Nürnberg. Solvium Capital freut sich über die Auszeichnung für comdeluxe. „Wir arbeiten gerne und intensiv mit comdeluxe zusammen. Design ist uns wichtig, wir glauben daran, dass gutes Design von Website und Informationsmaterial auch Werte des Unternehmens transportieren kann. Design soll positive Emotionen wecken und helfen, Informationen leicht erfassen zu können. Das setzt comdeluxe aus unserer Sicht hervorragend um.“
Auf der Website des German Brand Award heißt es: „Durch die Integration verschiedener internationaler Unternehmen ist die Markenarchitektur der Solvium Holding zunehmend komplex geworden. In einem noch andauernden Prozess wird die komplette CI der Unternehmensgruppe und ihrer Marken überarbeitet. Die Markenarchitektur wird somit auf ein neues, einheitliches und zukunftsfähiges Fundament gestellt. Der Markenumbau ist eine fließende Weiterentwicklung. Erfreulicherweise schlägt sich dies auch in guten Umsatzzahlen nieder.“
Bild: Solvium Capital