Solvium Capital erhält Financial Advisors Award

Hamburg, 27.09.2016. Bei der diesjährigen Vergabe der Financial Advisors Awards von Cash. erhielt Solvium Capital die Auszeichnung Sieger in der Kategorie „Vermögensanlagen/ Direktinvestments“. Vergeben wurde der Preis im Rahmen einer glanzvollen Gala auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese. Die Laudatio hielt Helmut Schulz-Jodexnis von Jung, DMS & Cie.
Ausgezeichnet wurde die innovative Produktreihe „Solvium Wechselkoffer Euro Select“. Diese Angebote gehören zu den ersten Direktinvestments mit einem ausführlichen Verkaufsprospekt nach den Anforderungen des Vermögensanlagengesetzes. Solvium hatte im April 2016 mit dem Vertrieb begonnen.
Geschäftsführer André Wreth nahm den Preis persönlich entgegen und dankte insbesondere allen Solvium-Mitarbeitern und Marc Schumann, seinem Kollegen in der Geschäftsführung, der ebenfalls an der Gala teilnahm. „Wir sehen diese Auszeichnung auch als Anerkennung für die Leistungen unsere Vermittler und mehr als 3.000 Kunden“, so André Wreth
Das Angebot Wechselkoffer Euro Select 1 investiert in junge Wechselkoffer, die maximal 18 Monate alt sind, und sieht für die Anleger eine Mietlaufzeit von 60 Monaten und Auszahlungen von 11,60 Prozent jährlich vor. Am Ende der Mietlaufzeit werden die Wechselkoffer zu einem Festpreis von 59,89 Prozent von Solvium zurückgekauft. Der Kaufpreis je Wechselkoffer beträgt 10.200 Euro plus 2 Prozent Agio (Aufgeld). Die IRR-Rendite liegt bei 4,41 Prozent p.a., das Angebotsvolumen liegt bei 7,65 Mio. Euro. Die Erträge unterliegen der Abgeltungssteuer.
Das Angebot Wechselkoffer Euro Select 2 investiert in gebrauchte Wechselkoffer mit einem Durchschnittsalter von 4 Jahren und sieht für die Anleger eine Mietlaufzeit von 60 Monaten und Auszahlungen von 14,00 Prozent jährlich vor. Am Ende der Mietlaufzeit werden die Wechselkoffer zu einem Festpreis von 47,87 Prozent von Solvium zurückgekauft. Der Kaufpreis je Wechselkoffer beträgt 7625 Euro plus 2 Prozent Agio (Aufgeld). Die IRR-Rendite liegt bei 4,74 Prozent p.a., das Angebotsvolumen liegt bei 15,25 Mio. Euro. Die Erträge unterliegen der Abgeltungssteuer.
Bilder: Solvium Capital