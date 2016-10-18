Solvium bringt mit Intermodal 17-01 die erste Vermögensanlage für institutionelle und professionelle Anleger

Hamburg, 17. Oktober 2016. Solvium Capital öffnet als erster Anbieter die Assetklasse Wechselkoffer speziell für professionelle und institutionelle Investoren. Die Vermögensanlage bietet Anlegern den Kauf von Wechselkoffern, die an Logistikunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum vermietetet sind. Anleger können das Produkt Intermodal 17-01 ab einem Kaufpreis von rund 205.000 Euro (Mindestabnahme 27 Wechselkoffer) erwerben. Ab einen Kauf von 70 Wechselkoffern sinkt der Kaufpreis des einzelnen Wechselkoffers und dadurch steigt die Rendite. Bei einer Laufzeit von drei Jahren bietet das Angebot Auszahlungen von bis zu 14,20 Prozent jährlich, die monatlich ausgezahlt werden. Durch den hohen Cashflow kommt es zu einer schnellen Kapitalrückführung. Die IRR-Rendite beträgt bis zu 6,18 % p.a.
„Die Nachfrage nach einer Vermögensanlage aus unserem Haus, die auch den Vorgaben und Rahmenbedingungen institutioneller und professioneller Anleger entspricht, ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Wir freuen uns, mit Solvium Intermodal 17-01 nun ein Produkt präsentieren zu können, das diesen Wünschen nachkommt und aufgrund der kurzen Laufzeit und den stabilen Cashflows im aktuellen Marktumfeld sehr attraktiv ist“, so Geschäftsführer André Wreth. Und weiter: „Wir rechnen in den kommenden Monaten mit einem Platzierungsvolumen von 6 – 9 Mio. Euro in dieser Vermögensanlage.“
Verwaltet und vermietet werden die Wechselkoffer von Solviums Partner Axis Intermodal Deutschland GmbH aus Köln. Das Unternehmen ist seit einigen Jahren Marktführer für die Vermietung von Wechselkoffern in Europa. Rund 80 Millionen Euro hat Axis in den vergangenen Jahren gemeinsam mit seinen Investoren durch Direktinvestments in den kontinuierlichen Ausbau der Flotte investiert. Damit managt Axis fast 90 Prozent aller bisherigen Wechselkoffer-Direktinvestments in Deutschland. Die Flotte von über 13.000 Einheiten soll in den kommenden Jahren weiter kräftig ausgebaut werden.
Wechselkoffer sind Transportbehälter für Lkw und Bahn, die Anfang der 1970er Jahre von der deutschen Spedition Dachser für europäische Standards entwickelt wurden. Die Grundfläche ist an die Maße von Europaletten angepasst. Wechselkoffer sind hauptsächlich in Deutschland und den Nachbarstaaten für den Versandhandel unterwegs. Für Investoren bietet der Markt laut Geschäftsführer André Wreth Sicherheit und Chancen: „Unsere Anleger zahlen in Euro, die Mieter der Wechselkoffer zahlen die Miete in Euro, der Rückkaufpreis wird in Euro gezahlt. Es gibt also keinerlei Wechselkursrisiko. Und der Versandhandel wächst seit 2000 doppelt so stark wie die Gesamtwirtschaft.“
Erst kürzlich ist Solvium für die Vermögensanlage Wechselkoffer Euro Select mit dem Financial Advisors Awards 2016 der Fachzeitschrift Cash ausgezeichnet worden.