Solvium bringt mit Intermodal 17-01 die erste Vermögensanlage für institutionelle und professionelle Anleger

Hamburg, 17. Oktober 2016. Solvium Capital öffnet als erster Anbieter die Assetklasse Wechselkoffer speziell für professionelle und institutionelle Investoren. Die Vermögensanlage bietet Anlegern den Kauf von Wechselkoffern, die an Logistikunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum vermietetet sind. Anleger können das Produkt Intermodal 17-01 ab einem Kaufpreis von rund 205.000 Euro (Mindestabnahme 27 Wechselkoffer) erwerben. Ab einen Kauf von 70 Wechselkoffern sinkt der Kaufpreis des einzelnen Wechselkoffers und dadurch steigt die Rendite. Bei einer Laufzeit von drei Jahren bietet das Angebot Auszahlungen von bis zu 14,20 Prozent jährlich, die monatlich ausgezahlt werden. Durch den hohen Cashflow kommt es zu einer schnellen Kapitalrückführung. Die IRR-Rendite beträgt bis zu 6,18 % p.a.