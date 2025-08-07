Seltene Erstausgabe von Tolkiens »Der Hobbit« für 49.000 Euro versteigert

Der Bieterwettstreit entwickelte sich zu einem internationalen Kräftemessen. Sammler aus aller Welt trieben den Preis in die Höhe, sodass das Buch schließlich das Vierfache der ursprünglich erwarteten Summe erzielte. »Das ist ein wunderbares Ergebnis für ein ganz besonderes Buch«, wird Caitlin Riley, Buchspezialistin bei Auctioneum, in einem Bericht auf der Onlineplattform des Spiegel zitiert. Dies ist nicht der erste Rekord für eine Tolkien-Erstausgabe: 2015 erzielte ein Exemplar mit einer elbischen Widmung des Autors bei Sotheby’s in London umgerechnet 187.000 Euro.