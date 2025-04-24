Sebastian Kurz ist jetzt Immobilienunternehmer

Eigentümerin der GmbH ist eine weitere Firma im Besitz von Kurz, deren alleiniger Gesellschafter er ist. Auch die Geschäftsführung der neuen Immobiliengesellschaft übernimmt der 38-Jährige persönlich. Zweck des Unternehmens ist laut Gründungsurkunde der „Ankauf und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Liegenschaften und Vermögen“. Das eingetragene Stammkapital beläuft sich auf 10.000 Euro.