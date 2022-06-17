Schweiz erhöht Leitzins, Bank of England legt nach

Die Bank of England hat indes die fünfte Zinserhöhung in sieben Monaten bekannt gegeben. Hier haben sich die Währungshüter auf eine Erhöhung von 0,25 auf jetzt 1,25 Prozent geeinigt, drei Ratsmitglieder haben sich einen Zinssatz von 1,5 Prozent gewünscht, unterlagen aber in der Abstimmung. Die Bank of England war im Dezember die erste führende Notenbank, die die Zinsen angehoben hat. Prognosen zufolge könnte die Inflation auf der Insel im Oktober bei 11 Prozent liegen.