»Schwarzer Einser« erzielt bei Auktion 440.000 Euro

Ein Brief mit der »Schwarzer Einser«, der ersten Briefmarke in Deutschland, ist in Wiesbaden für 440.000 Euro versteigert worden. Laut Auktionshaus Heinrich Köhler handelt es sich um den einzigen bekannten vollständig erhaltenen Ersttagsbrief des »Schwarzen Einsers« aus Bayern, heißt es in einem Bericht auf der Onlineplattform des »stern«. Der Startpreis von 250.000 Euro wurde demnach deutlich übertroffen.