Schulden machen und Geld verdienen: So funktioniert’s!

Die Rabattschlacht der großen Kreditvergleichsportale nimmt immer skurrilere Formen an. Bei Finanzcheck gab es jetzt sogar einen 1.000 Euro-Kredit geschenkt. Der Betrag musste noch nicht einmal zurückgezahlt werden. Die Aktion war allerdings auf 100 Kredite begrenzt und ist mittlerweile ausgelaufen. Für Finanzcheck war es eine bewusste Provokation, um zu zeigen, dass der Preiskampf nicht nachhaltig ist. Außerdem ging es um die Generierung der Daten der Kunden. Denn auch bei einer Ablehnung oder Nichtinanspruchnahme des Kredites wurden die Daten des Interessenten für weitere Aktionen gespeichert.
Seit dem vergangenen Jahr liefern sich die großen Vergleichsportale eine Rabattschlacht. Dabei werden Kredite mit einem negativen Zinssatz vergeben. Das heißt, wer sich 1.000 Euro leiht, muss weniger zurückzahlen. In allen Fällen handelt es sich um einen Kleinkredit in Höhe von 1.000 Euro. Angefangen hatte Smava mit – 0,7 Prozent. Check24 folgte mit – 1,5 Prozent. Mittlerweile liegen beide bei – 5 Prozent.
Trotz der Angebote warnen Verbraucherschützer. Alle Anfragen und Kredite werden bei der Schufa gespeichert. Und können zu einer Verschlechterung der Bonität führen.
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