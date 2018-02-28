Schulden machen und Geld verdienen: So funktioniert’s!

Die Rabattschlacht der großen Kreditvergleichsportale nimmt immer skurrilere Formen an. Bei Finanzcheck gab es jetzt sogar einen 1.000 Euro-Kredit geschenkt. Der Betrag musste noch nicht einmal zurückgezahlt werden. Die Aktion war allerdings auf 100 Kredite begrenzt und ist mittlerweile ausgelaufen. Für Finanzcheck war es eine bewusste Provokation, um zu zeigen, dass der Preiskampf nicht nachhaltig ist. Außerdem ging es um die Generierung der Daten der Kunden. Denn auch bei einer Ablehnung oder Nichtinanspruchnahme des Kredites wurden die Daten des Interessenten für weitere Aktionen gespeichert.