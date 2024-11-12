Schrottreife Oldtimer bringen mehrere Millionen US-Dollar

Modelle wie der Mercedes Benz 300 SL, Horch 855 Special Roadster oder ein Ferrari 275 GTS standen mehrere Jahrzehnte lang in der Halle von Rudi Klein und vergammelten. Dabei fing es gut an: Er kaufte Autos von Prominenten, etwa das Rolls-Royce-Cabrio von Tony Curtis, restaurierte sie und verkaufte sie weiter. Weil Spritfresser in der Ölkrise verpönt waren, konnte er sie günstig einkaufen und nach der Krise mit Gewinn verkaufen, heißt es in einem älteren Bericht des Magazins.