Schon 2023 könnte es ein Chip-Überangebot geben

Die aktuelle Chipknappheit könnte sich nach Experteneinschätzung zum kommenden Jahr in Überkapazitäten umkehren. Grund sei der groß angelegte Ausbau der Produktion während der Corona-Krise, der bald Früchte tragen werde, sagte Branchenanalyst Alan Priestley vom IT-Marktforscher Gartner der Deutschen Presse-Agentur. Die Branche investiere seit den ersten Anzeichen der Engpässe zu Beginn der Pandemie in neue Fabriken, weshalb es wahrscheinlich 2023 oder 2024 zu Überkapazitäten komme, bis die weiter steigende Nachfrage sie aufzehre.