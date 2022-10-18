Scholz: Atomkraftwerke laufen bis April

Ein Entschluss, der den Koalitionsstreit in der Ampel zumindest vorübergehend zu beruhigen scheint. Die FDP jedenfalls begrüßte die Entscheidung. So schrieb Finanzminister Lindner am Montagabend via Twitter: »Die weitere Nutzung des #Kernkraftwerks #Emsland ist ein wichtiger Beitrag für Netzstabilität, Stromkosten und Klimaschutz.« Und auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen) erklärte, dass die Entscheidung ein Weg sei, mit dem er gut leben und arbeiten könne. Andere Mitglieder der Grünen sahen Scholz’ Entschluss kritischer. So sagte etwa der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin, die Entscheidung sei fachlich nicht gedeckt und politisch fragwürdig. Gerade die Verlängerung der Laufzeit des Kernkraftwerks Emsland gab hierbei Anlass zur Diskussion. In dem ursprünglich von Habeck unterbreiteten Vorschlag war dieses nicht für den Streckbetrieb vorgesehen.