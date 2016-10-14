Samsung  Galaxy Note 7 – brandheißes  Imagedesaster

Als Ursache für die neuen Brände wird vermutet, dass der Fehler, der schon die erste Batteriegeneration des Samsung Galaxy Note 7 in Flammen aufgehen ließ, auch bei den neuen Batterien nicht beseitigt werden konnte. Darauf wiesen auch erste Erkenntnisse aus einer Untersuchung der Zwischenfälle hin. Samsung selbst hat sich noch nicht zu möglichen Brandursachen geäußert, denn bis heute stehen die Ingenieure vor einem Rätsel. Dafür hat der Hersteller das Smartphone am vergangenen Dienstag endgültig vom Markt genommen und die Produktion eingestellt.