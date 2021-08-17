Sammelkarten-Boom: Vom Fanartikel zum Anlageobjekt

Bereits im Mai wurde die Karte für 3,75 Millionen Dollar versteigert. Der aktuelle Verkauf toppt mit seiner Rekordsumme die im Januar dieses Jahres gezahlten 5,2 Millionen Dollar für die 1952 Topps Mickey Mantle 311 Sammelkarte, die den gleichnamigen US-Baseballspieler abbildet. Für dieselbe Summe wechselte kurz darauf im April ein 2003-04 Upper Deck Exquisite Rookie Patch Autograph, bestückt mit Autogramm und Trikotstoff, von US-Basketballspieler LeBron James den Besitzer. In den USA explodierten die Preise auf dem Markt in diesem Jahr innerhalb kürzester Zeit. Die einstigen Fanartikel sind zu lukrativen Investmentanlagen geworden. Ob der Sammelkarten-Boom auch hierzulande derartige Rekorde brechen wird, bleibt abzuwarten.