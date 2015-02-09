Sachwertportfolio zur Rückdeckung von Pensionszusagen

NORDCAPITAL, das Hamburger Emissionshaus für geschlossene Fonds, hat mit dem „Nordcapital Vermögensplan Unternehmen“ einen sachwertorientierten Portfoliofonds speziell für die Rückdeckung von Pensionszusagen entwickelt. Experten schätzen die aktuelle Deckungslücke auf 120 Mrd. Euro. „Besonders im Mittelstand besteht hoher Handlungsbedarf. Daher haben wir das Konzept gezielt auf die Anforderungen von Pensionszusagen mittelständischer Unternehmen ausgerichtet“, erläutert Florian Maack, Geschäftsführer des Nordcapital Emissionshauses.

Mit dem „Nordcapital Vermögensplan Unternehmen“ können die Unternehmen die Vorteile der heutigen Anlageoptionen für Pensionsrückdeckungen nutzen. Der Fonds bündelt Beteiligungen aus verschiedenen Märkten in einer einzigen Kapitalanlage. Für den Unternehmer und Steuerberater ist die Anlage daher einfach, übersichtlich und leicht administrierbar. Florian Maack: „Damit kombiniert der Fonds die einfache Handhabung einer Kapitallebensversicherung mit den Chancen eines zeitgemäßen, renditestarken und steueroptimierten Anlageportfolios.“

Multi-Asset-Fonds mit flexibler Einzahlungsmöglichkeit Der Fonds investiert breit gestreut in Immobilien-, Schiffs- und Flugzeugbeteiligungen sowie in Beteiligungen der Bereiche erneuerbare Energien und alternative Investments. Die Investitionsstrategie sieht eine Auswahl der besten Beteiligungen renommierter Fondsanbieter vor. Dabei werden sämtliche Investitionen zuvor mit einem unabhängigen Investitionsbeirat abgestimmt.

Um der individuellen Liquiditätssituation mittelständischer Unternehmen Rechnung zu tragen, können die Raten jederzeit angepasst und die Ansparphase flexibel gewählt werden. So erfolgen die Beitragszahlungen über sechs, acht oder zehn Jahre. Durch den langfristig angesetzten Ankaufsprozess können die Marktzyklen vorteilhaft genutzt werden. Nach der Einzahlungsphase beginnt die geplante 15-jährige Auszahlungsphase des Fonds.

Pensionszusagen in Deutschland: Deckungslücke von 120 Mrd. Eur

In deutschen Großunternehmen und im Mittelstand existieren umfangreiche Zahlungsverpflichtungen aus bestehenden Pensionsverträgen. Bei mittelständischen Unternehmen bestehen vor allem Einzelverpflichtungen aus ca. 400.000 Pensionszusagen für die Versorgung der Geschäftsführer. Großunternehmen haben hingegen vielfach umfangreiche Belegschaftszusagen, sogenannte kollektive Betriebsrenten, installiert. Das insgesamt notwendige Deckungskapital beträgt gemäß Berechnungen und Marktschätzungen rund 454 Mrd. Euro. Davon entfallen rund 245 Mrd. Euro auf den Durchführungsweg der Direktzusage. Hiervon wiederum sind jedoch nur 125 Mrd. Euro rückgedeckt. Die Rückdeckung erfolgte bislang überwiegend durch Kapitallebensversicherungen, deren Verzinsung sich jedoch im letzten Jahrzehnt von rund 7,6 Prozent auf rund 3,5 Prozent halbiert hat. Die Nachsteuerrenditen liegen heute unter 2,5 Prozent. Die daraus entstandene Deckungslücke von 120 Mrd. Euro gilt es zu schließen. Hierfür bietet der „Nordcapital Vermögensplan Unternehmen“ besondere Vorteile.