Russland-Sanktionen: So wirken die wirtschaftlichen Maßnahmen

Diese Sanktion gilt als scharfes Mittel gegen Russland, daher war deren Durchführung auch im Vorfeld insbesondere innerhalb Deutschlands umstritten. Erst vor kurzem sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz der »Deutschen Presse-Agentur« (dpa): »Swift infrage zu stellen, das könnte die Atombombe für die Kapitalmärkte und auch für die Waren- und Dienstleistungsbeziehungen sein.« Der Swift-Ausschluss mag auch für Russland überraschend gewesen sein. Dieser Ansicht ist jedenfalls die Osteuropa-Expertin und Soziologin Professor Katharina Bluhm von der Freien Universität Berlin. Gegenüber dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland« (RND) erklärte sie, dass Russland zwar an einer Verbindung mit einem chinesischen Zahlungssystem arbeite, eine Unterbindung des Swift-Handels allerdings nicht von russischer Seite vorhergesehen wurde.