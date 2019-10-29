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Ronaldo: Millioneneinkommen mit Instagram

1 Min.

Von 
29.10.2019
Cristiano Ronaldo Jubiläumstrikot Juventus 700 Tor
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Cristiano Ronaldo – eine lebende Ikone und das nicht nur auf dem Fußballplatz. Denn auch abseits vom Spielfeld läuft es für den mehrfachen Weltfußballer und Europameister von 2016 sensationell gut. Kürzlich wurden Zahlen veröffentlicht, bei denen viele Superstars aus dem Film- und Musikgeschäft nur neidisch rüber blicken können. CR7 verdient mit seinen Werbeanzeigen auf Instagram, knapp 43 Millionen Euro jährlich. Laut einer Studie von Homepage Buzz Bingo, verdient Cristiano mit dem Schalten einer Anzeige knapp 880.000 Euro. Bei 49 Postings im Jahr, spült das eine beachtliche Summe in die bereits sehr gut gefüllte Kasse von Ronaldo.

Denn Cristiano Ronaldo, der sportlich mit seinem 700 Karrieretreffer einen beachtlichen Rekord gebrochen hat, ist auch mit seinen jährlichen Einnahmen knapp an der Spitze der bestbezahlten Sportler 2019 vorbeigeflogen. Laut Forbes nahm Cristiano Ronaldo im Jahr 2019 knapp 109 Millionen Dollar ein, nur sein ewiger Rivale um den Ballon d´or – Lionel Messi, konnte 2019 127 Millionen Dollar an Einnahmen generieren. Auf Rang 3 noch vor den Superstars aus Amerika, liegt der PSG Stürmer Neymar.

Bildquelle: imago images / Independent Photo Agency

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