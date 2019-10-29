Ronaldo: Millioneneinkommen mit Instagram

Denn Cristiano Ronaldo, der sportlich mit seinem 700 Karrieretreffer einen beachtlichen Rekord gebrochen hat, ist auch mit seinen jährlichen Einnahmen knapp an der Spitze der bestbezahlten Sportler 2019 vorbeigeflogen. Laut Forbes nahm Cristiano Ronaldo im Jahr 2019 knapp 109 Millionen Dollar ein, nur sein ewiger Rivale um den Ballon d´or – Lionel Messi, konnte 2019 127 Millionen Dollar an Einnahmen generieren. Auf Rang 3 noch vor den Superstars aus Amerika, liegt der PSG Stürmer Neymar.