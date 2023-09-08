Rolls Royce Boat Tail: Mauro Icardi kauft teuerstes Auto der Welt

Fußball-Star Mauro Icardi hat sich das teuerste Auto der Welt gekauft: Laut Medienberichten wird er künftig einen Rolls Royce Boat Tail fahren. Rund 26 Millionen Euro soll das Fahrzeug wert sein. Von diesem Modell gibt es weltweit nur drei Exemplare. Ein weiteres Exemplar soll Rapper Jay-Z und Beyoncé gehören, das dritte dem Sohn eines Unternehmers der Perlen-Industrie.
Der Rolls Royce Boat Tail bietet passend zu seinem Namen Tisch, Hocker und Sonnenschirm im Heck verbaut, ganz im Stile einer Yacht und soll in weiten Teilen luxuriös handgefertigt sein. Im Innenraum kommen wurden zum Beispiel Leder, Nussbaumholz und Perlmutt verarbeitet. Rolls Royce nennt das Modell auf der Homepage ein »handgefertigtes Meisterstück und das ambitionierteste Projekt überhaupt«.