Rolls Royce Boat Tail: Mauro Icardi kauft teuerstes Auto der Welt

Fußball-Star Mauro Icardi hat sich das teuerste Auto der Welt gekauft: Laut Medienberichten wird er künftig einen Rolls Royce Boat Tail fahren. Rund 26 Millionen Euro soll das Fahrzeug wert sein. Von diesem Modell gibt es weltweit nur drei Exemplare. Ein weiteres Exemplar soll Rapper Jay-Z und Beyoncé gehören, das dritte dem Sohn eines Unternehmers der Perlen-Industrie.