Roland Berger: Biografie über Berater-Legende

»Roland Berger hat das Consulting in Deutschland hoffähig gemacht und gilt als Synonym für die ganze Zunft«, schrieb das Manager Magazin 2008. Auf ihn hörten die Entscheidet der deutschen und internationalen Wirtschaft ebenso wie Spitzenpolitiker aller Parteien. Doch wer ist der Mann hinter diesem beeindruckenden Einfluss? Über sein einflussreiches Wirken ist jetzt eine Biografie erschienen.
In »Roland Berger – Der Consultant« zeichnet der renommierte Historiker und Biograf Gregor Schöllgen erstmals umfassend den Weg Bergers nach – von seiner Kindheit im Krieg über die Gründung seiner ersten Firma als Student bis hin zu seiner beispiellosen Karriere in der Welt der Manager und Konzerne, in der Politik und in den Medien.
Kaum ein anderer Berater hat so viele einflussreiche Unternehmen und Persönlichkeiten begleitet wie Berger. Er beriet globale Konzerne wie BMW, Siemens und die Deutsche Bank und war über Jahrzehnte mit politischen Größen wie Gerhard Schröder im Austausch. Mit seiner Expertise prägte er wirtschaftliche Entwicklungen und politische Strategien – weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.
Autor Gregor Schöllgen gehört zu den führenden deutschen Biografen. Er hatte für diese Biografie exklusiven Zugang zu Bergers Archiv und führte zahlreiche Gespräche mit Weggefährten und Zeitzeugen. Nachdem er bereits gemeinsam mit Gerhard Schröder und Willy Brandt gemeinsam Biografien veröffentlicht hat, öffnet er mit diesem Buch nicht nur den Blick auf das Leben eines außergewöhnlichen Beraters, sondern auch auf den Aufstieg einer ganzen Branche – und die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik seit ihren Anfängen. Ein präzise recherchiertes, spannendes Buch über einen Mann, dessen Strategien und Impulse bis heute die Wirtschaft in Deutschland und weltweit geprägt haben.