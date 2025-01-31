Roland Berger: Biografie über Berater-Legende

Autor Gregor Schöllgen gehört zu den führenden deutschen Biografen. Er hatte für diese Biografie exklusiven Zugang zu Bergers Archiv und führte zahlreiche Gespräche mit Weggefährten und Zeitzeugen. Nachdem er bereits gemeinsam mit Gerhard Schröder und Willy Brandt gemeinsam Biografien veröffentlicht hat, öffnet er mit diesem Buch nicht nur den Blick auf das Leben eines außergewöhnlichen Beraters, sondern auch auf den Aufstieg einer ganzen Branche – und die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik seit ihren Anfängen. Ein präzise recherchiertes, spannendes Buch über einen Mann, dessen Strategien und Impulse bis heute die Wirtschaft in Deutschland und weltweit geprägt haben.