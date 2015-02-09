Roger Taiber – Immer schön liquide bleiben

Prestige-Spirituosen gelten als stabile Wertanlage unter Kennern. Warum steigen manche Spirituosen im Preis so stabil? Wenn man einen kontinuierlichen Wertzuwachs erreichen möchte, sollte man derzeit nur in Whisky und Cognac investieren. Gin, Vodka, Rum, Brandy, Likör, Tequila und Brände können jederzeit ohne große Lagerung neu produziert werden. Und bei diesen Spirituosen spielt das Alter auch eine untergeordnete Rolle das Alter auch eine untergeordnete Rolle. Ausserdem fehlen die zwei wichtigsten Eigenschaften für einen Wertzuwachs. Das Jahr der Abfüllung auf der Flasche bzw. das Alter und die Sammler. Fälschlichweise wird bei Rum oftmals gedacht, die Zahlen 8 Anos, 21 Anos, 25 Anos usw wären die Zahl der im Fass gereiften Jahre. Dies entspricht jedoch nicht der Wirklichkeit. Dies stellt lediglich eine zusätzliche Namensbezeichnung dar, hat aber nichts mit dem wirklichen Alter zu tun. Bekanntestes Beispiel ist der Zacapa 23 Jahre der Jahre lang so verkauft wurde, bevor er vom Importeur Diageo übernommen wurde. Diageo stellte den Namen zwar weiterhin mit Zacapa 23 Sistema Solera auf dem Etikett dar, gibt aber an, dass der Rum zwischen 6 und 23 Jahren in verschiedenen Fässern im Solera Verfahren reifte.Deshalb konzentriert sich der Preiszuwachs auf einige Cognacsorten und viele Whiskysorten und auch hier nur auf die bekannten Brennereien bei denen Sammler im Hintergrund stehen. Und auch nur dann wenn es sich um keine Standardabfüllung sondern eine limitierte Edition handelt.

2. Beispiele für Preissteigerungen über gewisse Zeiträume

Ardbeg Very Young 2004 erschienen für 55 Euro, derzeit ca. 250 Euro

Ardbeg Still Young 2006 erschienen für 59 Euro, derzeit ca. 109 Euro

Jack Daniels Scenes of Lynchburg No. 1 bis 11. Derzeit kommt gerade die No. 11 auf den Markt. Diese Flasche kostet ca. 30 Euro, die No. 1 wird bereits für 300 Euro, die No. 2 für 250 Euro und die No. 3 für 220 Euro gehandelt.

Port Ellen No 1 bis 10.

Der letzte Port Ellen kam im November 2010 auf den Markt zu 275 Euro und kostete im Januar 2011 bereits 425 Euro. Es kommt jedes Jahr ein Port Ellen Release auf den Markt. Das Port Ellen Release No. 1vor 10 Jahre für ca. 70 Euro kostet derzeit ca. 750 Euro. Die Port Ellen No. 2- 7 kamen für ca. 120 Euro auf den Markt und kosten jetzt ca. 300 Euro.

Remy Martin Louis XIII 750 ml. Verkaufspreis ca. 1.500 Euro Einkaufspreiserhöhung der Händler im September um 100 Euro und im Januar 2011 um weitere 150 Euro. Die maximale Abgabemenge an Händler beträgt bei guten Kontaken 3 Flaschen im Monat. Diese Flasche wird auch weiterhin einen hohe Wertsteigerung erreichen. Die limitierten Versionen des Remy Martin Louis XIII Rare Cask 12.500 Euro und Remy Martin Louis XIII Black Pearl Magnum für 30.000 Euro werden sicherlich im Wert steigen, müssen jedoch erst alle noch ihre Käufer finden. Vor allem der Black Pearl Magnum wird deutlich im Preis steigen. In Deutschland ist derzeit nur noch eine Flasche verfügbar.

Vorschläge für steigende Investments:

Remy Martin Louis XIII

Remy Martin Louis XIII Black Pearl Magnum

Port Ellen Release Originalabfüllung

Bowmore Black Bowmore und neue Bowmore Abfüllungen unter 1970

Limitierte Ardbeg Abfüllungen vor allem im unteren Preissegment bis 500 Euro.

Limitierte Jack Daniels Abfüllungen

3. Wie alt sollte eine „Flasche“ sein, um für langfristige Investments geeignet zu sein?

Es gibt grundsätzlich keine Regel die man anwenden könnte um ab einem bestimmten Alter einzusteigen. Im Vordergrund steht immer die Marke, gefolgt vom Geschmack des Produkts und der Limitierung. So kostete der Ardbeg Still Young mit einem Alter von 8 Jahre im Jahre 2006 noch 59 Euro und derzeit ca. 109 Euro. Der Ardbeg Very Young mit einem Alter von 6 Jahren kostete 2004 noch ca. 55 Euro und ist jetzt nicht mehr unter 250 Euro zu bekommen. Der Loch Dhu Black Malt war einer der ersten Whiskies der durch Färbung vollkommen schwarz war und 10 Jahre alt war. Der Whisky kam für ca. 25 Euro auf den Markt und kostete nach kurzer Zeit bereits 100 Euro, da die Produktion eingestellt wurde. Ein Nachfolgermodell der Cu Dhub Black kostete 20 Euro und noch immer 20 Euro.

4. Welche Arten von Spirituosen sollte man bevorzugen? Wein, Rum…?

Zu Wein kann ich keine Meinung abgeben, Rest siehe Punkt 1.

5 x Aus welchen Regionen kann man jeweils zur Gattung passende Sorten kaufen?

Bei Whisky steigen vor allem die Whiskies von der Insel Islay sehr im Preis. Dieser Whisky ist sehr beliebt, er ist sehr rauchig und torfig, oftmals salzig durch die Nähe zum Meer. Hier wird auch das beste Marketing für Whisky gemacht. Ebenfalls eine sehr gute Anlage sind HIghland Whiskies vor allem von Macallan.

6. Sollte man nur auf alteingesessene Hersteller gehen, oder gibt es auch junge Unternehmen mit gutem Ruf und Steigerungspotenzial?

Junge Unternehmen haben nur sehr junge Produkte bis ca. 7 Jahre, keinen Sammlermarkt und die Qualität der Produkte ist durch die kurze Lager- und Reifezeit allerhöchstens mittelmäßig. Aus diesem Grunde sollte man unbedingt auf diese Produkte verzichten. Es kann sich kurzfristig ein leichter Gewinn abzeichnen, aber sobald die Produkte im Lager der Distillery eine gewisse Reifezeit erreicht haben, werden diese palettenweise auf den Markt geworfen und der Preis sinkt auf den Einkaufspreis zurück. Junge Unternehmen müssen sehr viel in die Technik und den Bau einer Distillery investieren, produzieren und dann mindestens 3 Jahre warten bevor man das erste Produkt auf den Markt bringen kann. Das führt bereits bei den ersten Verkäufen des Whiskies zu hohen Einkaufspreisen, da die Distillerien versuchen selbst mit sehr jungen 3 jährigen Whisky wieder einen Teil rein zu bekommen. Eine Wertsteigerung ist hier ausgeschlossen. Ein guter Whisky sollte mindestens 10 Jahre im Fass reifen um eine gewisse Qualität zu erreichen.

7. Wo sollte man kaufen.

Versuchen Sie einen Händler zu finden, der ihnen für die Raritäten einen Sonderpreis einräumt und Sie konsequent mit Informationen unterstützt und der Ware beliefert. Das schwierigste ist nämlich oft die Beschaffung der Ware. Auch das Internet kann eine gute Möglichkeit sein, wobei man vor allem bei älteren Abfüllungen vor Italien warnen sollte und Händlern in Italien. Hier wurde bereits Betrugs Anzeigen erstattet und gefälschte Ware ausgeliefert.