Rekordzahl: Deutsche besitzen 7.716 Milliarden Euro

Noch nie hatte die Deutschen so viel Geld: Ende 2023 besaßen sie 7.716 Milliarden Euro privates Geldvermögen. Im dritten Quartal stieg es allein 250 Milliarden Euro. Das hat eine Auswertung der Deutschen Bundesbank ergeben. Gründe sind unter anderem Kursgewinne bei Aktien und Anteilen an Investmentfonds, wie die Bundesbank mitteilte. Die treibenden Kräfte dieses Wachstums waren zum einen beträchtliche Bewertungsgewinne bei den börsennotierten Aktien, den Anteilen an Investmentfonds und den Versicherungs- und Pensionsansprüchen. Zum anderen bauten die Haushalte längerfristige Einlagen auf, heißt es.